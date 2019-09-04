2019-09-04T09:16:38+03:00
Общество

Школьники из Башкирии, которых лишили аттестатов из-за фальсификации на ЕГЭ, пересдали экзамен

Они «сдавались» в уфимском лицее
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ребята сдали экзамен по русскому языкуРебята сдали экзамен по русскому языку
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11 выпускников из школы Балтачевского района Башкирии, которых лишили аттестатов из-за списывания на ЕГЭ, пересдали первый экзамен – по русскому языку. Они сдавались вчера, 3 сентября, в 94 уфимском лицее.

С журналистами пообщался один из неудавшихся выпускников Давид Стахэвич. Он рассказал, что летом не готовился к дополнительному этапу и рассчитывает только на ту подготовку, которую получил в школе. Парень также отметил, что не считает себя виновным в фальсификации.

– Нет, ничего не было. Просто из-за подозрения лишают, это как подозреваемого в тюрьму посадить и все, – передает слова Давида «Вести-Башкортостан».

Напомним, результаты ЕГЭ аннулировала государственная экзаменационная комиссия. Они просмотрели записи и выявили, что школьники списывали на сдаче экзамена. О ситуации стало известно в прошлом месяце на оперативном совещании в республике. В итоге результаты по обязательным предметам были признаны недействительными. Были уволены директора районной школы и несколько чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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