В парламенте Башкирии рассказали, какие законопроекты рассмотрят на осенней сессии

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-04T08:22:10+03:00

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В Курултае вчера, 3 сентября, прошло совещание с депутатами. Чиновники обозначили план работы на грядущую сессию. По данным спикера парламента Константина Толкачева в предварительную программу включено уже около 40 законопроектов. Число поправок будет расти. Так, например, на весенней сессии депутаты Госсобрания рассмотрели 110 законопроектов, 93 из которых получили статус закона.

В пресс-службе парламента отметили, что осенью будут внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, семейный кодекс, поправки внесут в законы, регулирующие лесные и земельные отношения, проведение капремонта, работа образовательных учреждений, театров, местных органов власти, а также экстренных служб.

Наиболее актуальным законопроектом спикер Курултая назвал инициативу по ограничениям в сфере продажи алкоголя. Он пояснил, что уже принятые законы о запрете продажи спиртного в День знаний, День молодежи и дни сабантуев «положительно восприняты жителями республики». Как считает Толкачев, ограничительные меры нужно совершенствовать и дальше, «не перегибая палку». Осенью также рассмотрят возможный запрет продажи несовершеннолетним бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака.

Ключевой задачей Курултая, по словам Толкачева, является принятие проекта закона о республиканском бюджете на 2020 год.

– Мероприятий планируется много, количество средств ограничено. Необходимо максимально рациональное их распределение, – сообщил парламентарий.

Что касается работы с федеральным палатой, то здесь Башкирия является лидером среди региональных парламентов по числу законодательных инициатив, получивших статус федерального закона. В данный момент на рассмотрении в нижней палате находятся 14 республиканских законопроектов.

– Необходимо сохранить эту позицию. Мы ждем от наших депутатов соответствующих предложений, нацеленных на принятие федеральных законов, решающих проблемы граждан в масштабах всей страны, – сказал на совещании Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU