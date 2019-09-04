2019-09-04T07:52:25+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой водитель протаранил дерево

Парня госпитализировали в ближайшую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Минувшей ночью в городе Нефтекамске произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась на проспекте Юбилейный. По данным региональной госавтоинспекции, 18-летний местный житель за рулем «двенадцатой» съехал с дороги и врезался в дерево.

На снимках с места происшествия видно, что от сильного удара разворошило всю переднюю часть легковушки. Молодой водитель получил травмы и был экстренно доставлен в ближайшую больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно. По какой причине парень не справился с управлением, выяснят сотрудники дорожной полиции.

За сутки инспекторы ГИБДД выявили 2,2 тысячи нарушений и задержали 27 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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