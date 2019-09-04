2019-09-04T07:32:55+03:00
Происшествия

Под Уфой опрокинулась иномарка, пострадала 28-летняя девушка

ДТП произошло рядом с Шакшой
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 3 сентября, в Уфимском районе вблизи микрорайона Шакша произошла авария с пострадавшим. На место оперативно выехали сотрудники дорожной полиции и скорая.

Как сообщили в ГИБДД, 30-летний уфимец за рулем «Шкода Йети» по неизвестным причинам съехал в кювет. Отвлекся мужчина или не справился с управлением, пока неизвестно.

В ДТП пострадала его 28-летняя пассажирка. Девушка получила травмы, сейчас находится в больнице.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 8 автоаварий, в которых восемь человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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