В Уфе загорелся склад с лечебными травами
Сегодня рано утром, 4 сентября, в МЧС поступило сообщение, что на улице Ветошникова в Уфе горит здание.
Прибывшие на место сотрудники установили, что происходит скрытое горение внутри двухэтажного здания частного склада. Ранг пожара был повышен – существовала угроза распространения огня. Известно, что в этом помещении хранятся лечебные травы.
На тушение склада было подано три ствола. К счастью, пострадавших и эвакуированных нет.
С огнем боролись 38 человек и 16 единиц техники. Уже в 7:31 открытое горение ликвидировали. Сейчас устанавливается причина возгорания и продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU