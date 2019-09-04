В Уфе загорелся склад с лечебными травами

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-04T07:22:48+03:00

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Сегодня рано утром, 4 сентября, в МЧС поступило сообщение, что на улице Ветошникова в Уфе горит здание.

Прибывшие на место сотрудники установили, что происходит скрытое горение внутри двухэтажного здания частного склада. Ранг пожара был повышен – существовала угроза распространения огня. Известно, что в этом помещении хранятся лечебные травы.

На тушение склада было подано три ствола. К счастью, пострадавших и эвакуированных нет.

С огнем боролись 38 человек и 16 единиц техники. Уже в 7:31 открытое горение ликвидировали. Сейчас устанавливается причина возгорания и продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU