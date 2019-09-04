«Это длилось целую вечность»: уфимская дознавательница рассказала, сколько над ней надругались коллеги
Вчера, 3 сентября, в Кировском районном суде в очередной раз состоялось заседание по делу об изнасиловании тремя полицейскими своей коллеги.
Гузель С. впервые заговорила с адвокатами обвиняемых. Дознавательница рассказала, сколько над ней надругались бывшие начальники. Однако истории в красках никому не удалось добиться – жертва отвечала на вопросы сухо и коротко.
- На вопросы, по которым мы хотели бы услышать конкретику, ответов мы не получили. Она отвечала: Недавно, Недолго, Не быстро, Не медленно, и Это длилось целую вечность, - сказал адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов корреспонденту «Аргументов и фактов».
Правозащитник сообщил, что из-за ее не точных ответов никак не получается установить время событий и их продолжительность.
Напомним, страсти вокруг этой истории не утихают уже почти год. 24-летняя дознавательница обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Девушка сообщила, что это происходило в стенах отдела МВД в ночь на 30 октября 2018 года. С ее слов, после совместного распития алкоголя на нее набросились Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев – насиловали поочередно и вместе.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU