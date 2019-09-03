2019-09-03T16:44:55+03:00
Общество

Рейс из Нижневартовска в Уфу был задержан – в самолет попала птица

Лайнер заменили на резервный
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфу самолет прилетел с задержкой на почти три часаВ Уфу самолет прилетел с задержкой на почти три часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 3 сентября, в двигатель самолета авиакомпании UTair в Нижневартовске попала птица. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, это привело к задержке двух рейсов – в Уфу и Тюмень.

Воздушное судно было заменено на резервное. Оно прибыло из Сургута. Согласно онлайн-табло, лайнер задержался почти на три часа и приземлился в уфимском аэропорту в 15:16 по местному времени.

Напомним, 26 августа в столичном аэропорту застряли сотни пассажиров. Они не могли вылететь в Москву из-за технической неисправности самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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