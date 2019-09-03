В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили обнаженное тело молодой женщины
Ужасную находку обнаружили жители многоэтажного дома по улице Кирова, собирающиеся утром на работу. На мокром асфальте лежало бездыханное обнаженное тело молодой женщины. Перепуганные жильцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию.
- Эта особа бегала в подъезде высотки, и со слов жителей и уборщицы, вела себя неадекватно, - рассказывают очевидцы трагедии. – Возможно, женщина была под воздействием наркотических веществ.
Что стало причиной трагедии – несчастный случай, криминал или добровольный уход из жизни, сейчас предстоит выяснить следователям.
Кстати, во дворе этого же дома в октябре 2016 года были найдены тела двух школьниц 14-ти и 17-ти лет. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
ИСТОЧНИК KP.RU