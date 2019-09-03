В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили обнаженное тело молодой женщины

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-03T16:40:26+03:00

Очевидцы рассказывают, что перед смертью женщина вела себя неадекватно

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Ужасную находку обнаружили жители многоэтажного дома по улице Кирова, собирающиеся утром на работу. На мокром асфальте лежало бездыханное обнаженное тело молодой женщины. Перепуганные жильцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию.

- Эта особа бегала в подъезде высотки, и со слов жителей и уборщицы, вела себя неадекватно, - рассказывают очевидцы трагедии. – Возможно, женщина была под воздействием наркотических веществ.

Что стало причиной трагедии – несчастный случай, криминал или добровольный уход из жизни, сейчас предстоит выяснить следователям.

Кстати, во дворе этого же дома в октябре 2016 года были найдены тела двух школьниц 14-ти и 17-ти лет. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

ИСТОЧНИК KP.RU