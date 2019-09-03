В Уфе осудят извращенца, надругавшегося над десятилетней девочкой
В Уфе перед судом в ближайшее время предстанет 32-летний житель, которого обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки.
Напомним, этот шокирующий инцидент произошел 6 июля: обвиняемый катался на велосипеде в парке, когда увидел ребенка. Он предложил девочке прокатиться на его велосипеде, после чего вывез ее в безлюдное место и надругался над ней. Узнав о случившемся, мать девочки обратилась в полицию.
- Следователями и сотрудниками уголовного розыска были допрошены члены семьи потерпевшей и ее близкие, а также возможные свидетели. Также были истребованы записи с видеокамер, которые могли запечатлеть злоумышленника, и проведены иные неотложные следственные мероприятия. В итоге личность преступника была в кратчайшие сроки установлена, и его задержали, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.
Злоумышленником оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. В своем преступлении обвиняемый сознался частично, впрочем, уголовное дело с утвержденным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU