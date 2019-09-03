2019-09-03T18:18:56+03:00
Общество

Заявка на создание ОАЗ «Алга» в Башкирии передана в Минэкономразвития

На инфраструктуру особой экономической зоны придется потратить 6,3 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Заявка на создание особой экономической зоны (ОАЗ) «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районе передана на рассмотрение в Минэкономразвития России. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов. Напомним, заявка была подписана Радием Хабировым на прошлой неделе.

ОЭЗ будет состоять из четырех участков: по два в каждом из районов. Общая площадь зоны составляет 468 гектаров. К 2029 году на площадке разместят свои производства 17 резидентов. Семь резидентов подписали соглашения о намерениях реализации проектов. Речь идет о химической и пищевой промышленности, а также приборостроении. Сумма инвестиций составит порядка 24 млрд рублей. Благодаря производствам в республике появится 1,2 тысяч рабочих мест.

Тажитдинов также отметил, что на создание инфраструктуры для ОАЗ потребуется 6,3 млрд рублей. Хабиров поручил Минпрому Башкирии проработать вопрос по проведению газо- и электроснабжения. По словам руководители региона, сейчас начинается важный этап – работа с потенциальными резидентами. В связи с этим он попросил подключиться к делу представителей властей на разных уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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