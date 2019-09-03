2019-09-03T16:34:14+03:00
Общество

Проснулся от сильной боли: в ухо уфимского студента в общежитии ночью забрался таракан

Парень проснулся с чувством, что в ухе что-то шевелится
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: globallookpress.comфото: globallookpress.com
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Одно из студенческих общежитий Уфы стало местом жуткого случая. Парню, приехавшему учиться в столицу Башкирии из Туркменистана, в ухо заполз таракан. Инцидент произошел в конце лета.

По словам 22-летнего Хасана, в общежитии у студентов уже не осталось никаких сил бороться с вредителями. Изданию UfacityNews.ru он рассказал, что как-то посреди ночи проснулся от сильной боли в голове. Парень почувствовал, что в ухе что-то шевелится. Соседи предложили ему налить туда масло. И на какое-то время боль даже стихла.

Хасан все равно решил сходить в ближайшую больницу, однако и там у него возникли проблемы – его не приняли из-за неподходящей страховки. Только в третьем учреждении молодого человека, наконец приняли. Врач вытащил из его уха целого таракана. Хасану повезло, что его приняли бесплатно. По словам медика, за такую услугу парню пришлось бы выложить 3-4 тысячи рублей. Студент из Туркменистана признался, что никогда не встречал у себя на родине тараканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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