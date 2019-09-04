2019-09-04T06:35:52+03:00
Происшествия

В Уфе воришки забрались в дом, где переночевали и приготовили завтрак

А уходя, утащили золотые украшения стоимостью 80 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Воришкам грозит до 6 лет лишения свободыВоришкам грозит до 6 лет лишения свободы
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Курьезный случай произошел на днях в Уфе: двое воришек перепутали чужой дом с гостиницей, взломали окна, забрались внутрь, переночевали, а с утра даже приготовили себе еду. Лишь только отдохнув и плотно позавтракав, злоумышленники покинули дом, прихватив с собой золотые украшения на общую сумму 80 тысяч рублей. Похищенную «ювелирку» воришки сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Следы незваных гостей обнаружила 53-летняя владелица дома, которая немедленно обратилась в полицию. В своем заявлении женщина рассказала, что отлучалась на несколько дней из города, и за домом присмотреть было некому.

- В ходе проведения розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые - ранее неоднократно судимый 23-летний житель Давлекановского района и 31-летняя жительница Альшеевского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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