В Башкирии резко потеплеет: температура воздуха поднимется до +16 градусов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-03T15:16:24+03:00

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В Башкирию, наконец, пришло тепло. Так, завтра, 4 сентября, в республике днем воздух прогреется до +16 градусов. Местами, в некоторых районах, все же пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра покажет +8 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, слабый, его порывы едва достигнут 3-4 м/с.

В Уфе, в свою очередь, целый день будет светить солнце, можно забыть дома зонт - осадков все равно не ожидается. Воздух прогреется до +17 градусов днем, до +6 ночью. Такой характер погоды сохранится более, чем на десять дней. Самое время выбраться на пикник или фотосессию.

ИСТОЧНИК KP.RU