Пациентка из Башкирии набросилась на врача и таскала его за волосы по коридору больницы

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-03T20:08:07+03:00

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Неприятный инцидент произошел в Нефтекамской поликлинике весной текущего года. Недовольная пациентка набросилась на заведующую и таскала ее за волосы. В ситуацию вмешался профсоюз.

Утром пятого апреля заведующую женской консультацией Городской больницы Нефтекамска вызвали спуститься в холл регистратуры. Там пациентка устроила настоящий скандал. Она требовала дать направление на анализы.

Врач попыталась объяснить неуемной горожанке, что есть порядок выдачи направлений, который нужно соблюдать. Та ни в какую не хотела внимать разъяснениям и решила выразить свое несогласие с помощью физической силы. Она хватила медика за волосы и стала таскать по коридору.

Даже после конфликта буйная женщина не унималась. По возвращении домой она опубликовала пост в соцсетях, в котором раскритиковала врачей нефтекамской больницы и похвасталась тем, как она их проучила.

– Конфликт, может быть, удалось решить полюбовно, не доводя до суда, если бы буйная пациентка сразу же извинилась, – рассказали в пресс-службе Профсоюзе работников здравоохранения.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по факту избиения медработника. Только после этого пациентка осознала свою вину и прилюдно извинилась. Она также заплатила 10 тысяч рублей компенсации. Впоследствии мировой суд Нефтекамска прекратил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU