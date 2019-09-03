Стала известна судьба пропавшей в Башкирии Галимы Нугаевой

СЕГОДНЯ 21:29 2019-09-03T21:29:30+03:00

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В Башкирии волонтеры объявили о завершении поисков 81-летней жительницы Благоварского района Галимы Нугаевой. Поисковики рассказали, что пенсионерку нашли живой, но где она была все это время, и как себя сейчас чувствует, уточнять не стали.

Напомним, что Галима Нугаева пропала 31 августа, когда вышла из своего дома в деревне Бик-Усак и не вернулась обратно. Родные пенсионерки тут же забили тревогу, ведь пожилая женщина страдает потерей памяти, и уже раньше уходила из дома и терялась. На поиски сельчанки вышли и волонтеры, и полицейские, которые прочесали всю окрестность. Поиски не сворачивали даже ночью, и, к счастью, трагедии удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU