2019-09-03T21:29:30+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшей в Башкирии Галимы Нугаевой

Волонтеры сообщили, что пенсионерку нашли живой
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры объявили о завершении поисков 81-летней жительницы Благоварского района Галимы Нугаевой. Поисковики рассказали, что пенсионерку нашли живой, но где она была все это время, и как себя сейчас чувствует, уточнять не стали.

Напомним, что Галима Нугаева пропала 31 августа, когда вышла из своего дома в деревне Бик-Усак и не вернулась обратно. Родные пенсионерки тут же забили тревогу, ведь пожилая женщина страдает потерей памяти, и уже раньше уходила из дома и терялась. На поиски сельчанки вышли и волонтеры, и полицейские, которые прочесали всю окрестность. Поиски не сворачивали даже ночью, и, к счастью, трагедии удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациентка из Башкирии набросилась на врача и таскала его за волосы по коридору больницы
«Сказала, что у нее есть другой»: житель Башкирии пытался зарезать жену, которая собиралась подать на развод
Кассирша из Башкирии, похитившая более 20 млн из банка, кардинально изменила внешность
Заявка на создание ОАЗ «Алга» в Башкирии передана в Минэкономразвития
В Уфе осудят извращенца, надругавшегося над десятилетней девочкой
Рейс из Нижневартовска в Уфу был задержан – в самолет попала птица
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили обнаженное тело молодой женщины
Кассирша из Башкирии, похитившая из банка 20 млн рублей, останется в СИЗО
Проснулся от сильной боли: в ухо уфимского студента в общежитии ночью забрался таракан
Конфликт в ночном клубе Башкирии закончился смертью мужчины
Сбор заявок на городской чемпионат «Карапузы, на старт!» официально стартовал
В Башкирии резко потеплеет: температура воздуха поднимется до +16 градусов
«Масштаб бедствия значительно больше»: из аварийного жилья в Башкирии расселят 4,6 тысячи человек
Стали известны обстоятельства трагической гибели молодого наездника из Уфы
Власти Уфы хотят сделать Инорс безопасным
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Научные работники УГНТУ и Университета Перуджи (Италия) разработали экспресс-метод определения уровня токсичности продуктов питания
В одной из квартир в Уфе взорвался самогонный аппарат
Бабушка из Башкирии продает игрушки, чтобы купить жизненно необходимые лекарства
Автопробег «Комсомолки»: как доехать до старейшего металлургического завода на Урале
Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Уфы
Уфимская парочка искала укромное место, а нашла дом со шкурами