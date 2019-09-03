2019-09-03T19:31:40+03:00
Происшествия

«Сказала, что у нее есть другой»: житель Башкирии пытался зарезать жену, которая собиралась подать на развод

Злоумышленнику не понравилось желание жены расстаться
Эльвина АПАРИНА
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В Иглинском районе накануне разыгралась семейная драма. Мужчина едва не убил свою жену ударом ножом.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 38-летние супруги из Салавата решили развестись. Женщина забрала детей и вернулась в дом своих родителей, а мужчина часто навещал детей.

Спустя полтора года он как обычно приехал в гости и на этот раз решил поговорить с супругой, предлагал вернуться к нему. Но его возлюбленная не хотела восстанавливать отношения, просила развода и заикнулась, что у нее есть другой мужчина.

Тот схватил нож и ударил жену. Женщина закричала, выбежали родители, которые вызвали скорую помощь. Мужчина уехал с места происшествия, но через несколько часов сам прибыл в полицию и сознался. Сейчас он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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