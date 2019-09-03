Кассирша из Башкирии, похитившая более 20 млн из банка, кардинально изменила внешность

СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-03T18:55:20+03:00

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Сегодня, 4 сентября, Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил меру пресечения для скандально известной кассирши, похитившей из банка более 20 миллионов рублей. В следственном изоляторе Луиза Хайруллина проведет еще два месяца – до 4 ноября включительно.

Впрочем, всех присутствующих в здании суда поразило, как кардинально изменилась внешность Луизы – женщина перекрасилась из брюнетки в блондинку, распустила волосы и вообще выглядела похорошевшей и отдохнувшей, много улыбалась. По всей видимости, Хайруллина уже свыклась со своим положением, и сейчас старается не унывать.

Напомним, что вся история тянется еще с 28 мая, когда старший кассир Луиза Хайруллина вынесла из кассы около 20 миллионов рублей, а потом скрылась со своей семьей в Казани. 4 июля оперативники задержали Луизу, ее супруга и двух дочерей в съемной квартире и доставили в Уфу. Сейчас в отношении кассира и ее мужа возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере», следователи выясняют судьбу похищенных миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU