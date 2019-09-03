«Масштаб бедствия значительно больше»: из аварийного жилья в Башкирии расселят 4,6 тысячи человек

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-03T14:32:19+03:00

В ближайший год чиновники планируют расселить 666 человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На совещании в правительстве Башкирии обсудили проблему расселения людей из аварийного жилья. С докладом выступил руководитель госкомитета республики по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Чиновник сообщил, что в рамках федерального проекта в ближайшие пять лет планируется расселить 4,6 тысячи граждан, которые в настоящий момент проживают в 201 доме. На эти нужды из Фонда реформирования ЖКХ выделено 1,34 миллиарда рублей. Сверх этой суммы деньги направили республиканский (27,4 млн) и муниципальные (274 млн) бюджеты.

Программа поделена на шесть этапов. На первом – 2019-2020 – переселят 666 человек из 206 квартир. Эта работа обойдется в 282 млн рублей. Начальный этап предполагает расселение в Балтачевском, Белорецком, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Мечетлинском, Мишкинском районах, а также в Дюртюлях и Уфе.

– Масштаб бедствия значительно больше, чем зафиксированное аварийное жилье. У нас жилищный фонд, скажем так, не лучший. Здесь нам нужно активизировать работу и с федеральным центром, – прокомментировал доклад Радий Хабиров.

Он также отметил, что тема расселения является самой чувствительной.

ИСТОЧНИК KP.RU