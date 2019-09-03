Кассирша из Башкирии, похитившая из банка 20 млн рублей, останется в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-03T16:23:23+03:00

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Сегодня, 3 сентября, в Орджоникидзевском районном суде Уфы по ходатайству следователей состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос о продлении ареста для кассира, похитившей в конце мая из кассы банка более 20 миллионов рублей. По решению суда Луиза Хайруллина останется в следственном изоляторе еще на два месяца - до 4 ноября.

В суде женщина не выглядела подавленной - она кардинально изменила внешность, покрасила волосы и даже улыбалась.

Напомним, что эта громкая история произошла 29 мая: старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» забрала из кассы всю наличность в рублях, долларах и евро, после чего скрылась с мужем и двумя маленькими дочками. 4 июля оперативники задержали беглецов на съемной квартире в Казани и привезли в Уфу. В отношении Луизы Хайруллиной возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» и отправили в следственный изолятор. Позже такая же участь постигла ее супруга Марата Хайруллина, которого обвиняют в соучастии. Дочерей Луизы забрал к себе дедушка, который оформил над внучками временную опеку.

ИСТОЧНИК KP.RU