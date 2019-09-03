2019-09-03T14:00:08+03:00
Общество

Стали известны обстоятельства трагической гибели молодого наездника из Уфы

Расследование провела гострудинспекция
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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11 июля 2019 года под Уфой погиб 23-летний наездник Дмитрий П. Он работал в ипподроме Акбузат. Парень утонул в реке Белой, зайдя в нее вместе с лошадью. Трагедия случилась рядом с селом Ольховое. Водолазы сутки искали тело погибшего.

Сотрудники гострудинспекции на днях завершила расследование несчастного случая и восстановила картину произошедшего. В злополучное утро животные тренировались ходить рысью на ипподроме. Лошадь, которая была закреплена за Дмитрием, оправлялась от микротравмы ноги – чтобы уменьшить нагрузку на нее, животное выводили плавать на реку Уфу. Однако в тот день ее решили вывезти на Белую.

Когда настало время возвращаться, один из работников заметил, что лошадь плывет к берегу одна. Сам парень в этот момент пытался достать кепку, которая, по всей видимости, слетела с его головы. Он смог ее ухватить и уже направился в сторону берега, но вдруг резко погрузился в воду и не всплыл.

В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной трагедии «стала неудовлетворительная организация производства работ», которая выразилась в недостаточном контроле за работником со стороны ответственных лиц. Виновные привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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