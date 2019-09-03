В одной из квартир в Уфе взорвался самогонный аппарат

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-03T13:23:14+03:00

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Сегодня, 3 сентября, на пульт диспетчера Управления гражданской защиты по Уфе поступило сообщение от жильцов дома по адресу Пинского, 8. Обеспокоенные граждане рассказали о том, что в квартире на третьем этаже произошел хлопок, из-за которого выбило окно. На место происшествия выехали экстренные службы города.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за вышедшего из строя самогонного аппарата. Вся комната перевернулась вверх дном. В результате пострадал один человек. Его осматривают медики. Сотрудники газовой службы проверили оборудование и не зафиксировали никаких утечек. На всякий случай они установили заглушки. Похоже, теперь бутлегеры не скоро рискнут возобновить свое небольшое производство.

фото: УГЗ по Уфе

ИСТОЧНИК KP.RU