Автопробег «Комсомолки»: как доехать до старейшего металлургического завода на Урале

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-03T11:35:23+03:00

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В ходе автопробега в честь 100-летия Башкирии «Комсомолка» совместно с друзьями и партнерами посетила старейший металлургический завод на Урале. Находится он в Мелеузовском районе республики. Чтобы добраться до этого уникального здания, нужно приехать в село Воскресенское. Воскресенский медеплавильный завод был построен в далеком 1745 году. Чуть больше ста лет назад он прекратил свою работу - с 1913 года здание не использовалось по назначению. Сегодня это место выглядит заброшенным: крыша практически везде провалилась внутрь, кое-где в стенах зияют дыры. Но труба старого завода стоит как сотни лет назад. На ней нет ни единой трещины.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU