Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Уфы
Эксперты выяснили, какой размер груди является самым распространенным среди уфимок. Исследование провели аналитики Авито. Они определили, что чаще всего жительницы столицы Башкирии покупают белье размера «В», что соответствует «двоечке». К слову, этот размер является самым популярным среди россиянок в целом. В городах-милионниках наиболее распространённым оказался четвертый размер.
В среднем представительницы прекрасного пола в Уфе тратят на бюстгальтер 690 рублей – эта сумма ниже среднего показателя по всей России (1100 рублей). Выше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону – около 1900 рублей.
Исследование было приурочено к 105-летнему юбилею со дня изобретения бюстгальтера.
ИСТОЧНИК KP.RU