Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Уфы

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-03T11:29:40+03:00

Объем чашки бюстгальтера у женщин из столицы Башкирии соответствует среднему показателю по стране

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Эксперты выяснили, какой размер груди является самым распространенным среди уфимок. Исследование провели аналитики Авито. Они определили, что чаще всего жительницы столицы Башкирии покупают белье размера «В», что соответствует «двоечке». К слову, этот размер является самым популярным среди россиянок в целом. В городах-милионниках наиболее распространённым оказался четвертый размер.

В среднем представительницы прекрасного пола в Уфе тратят на бюстгальтер 690 рублей – эта сумма ниже среднего показателя по всей России (1100 рублей). Выше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону – около 1900 рублей.

Исследование было приурочено к 105-летнему юбилею со дня изобретения бюстгальтера.

ИСТОЧНИК KP.RU