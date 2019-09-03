2019-09-03T11:29:40+03:00
Общество

Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Уфы

Объем чашки бюстгальтера у женщин из столицы Башкирии соответствует среднему показателю по стране
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В среднем уфимки тратят на бюстгальтер 690 рублейВ среднем уфимки тратят на бюстгальтер 690 рублейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Эксперты выяснили, какой размер груди является самым распространенным среди уфимок. Исследование провели аналитики Авито. Они определили, что чаще всего жительницы столицы Башкирии покупают белье размера «В», что соответствует «двоечке». К слову, этот размер является самым популярным среди россиянок в целом. В городах-милионниках наиболее распространённым оказался четвертый размер.

В среднем представительницы прекрасного пола в Уфе тратят на бюстгальтер 690 рублей – эта сумма ниже среднего показателя по всей России (1100 рублей). Выше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону – около 1900 рублей.

Исследование было приурочено к 105-летнему юбилею со дня изобретения бюстгальтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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