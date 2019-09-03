Стало известно, какие предприятия Башкирии допустили финансовые нарушения на 26 млрд

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-03T10:17:42+03:00

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На прошлой неделе контрольно-счетная палата (КСП) подвела итоги работы в текущем году. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что всего было проведено 62 проверки, по итогам которых ревизоры выявили нарушения на общую сумму в 26 млрд рублей. На днях были названы конкретные организации, допустившие просчеты в финансовых отчетах.

Ревизорами были выявлены существенные нарушения в работе «Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан», Санаторно-курортной организации «Юбилейный», «Регионального оператора капитального ремонта в многоквартирных домах», Сибайского государственного башкирского драмтеатра.

Лидером по просчетам при формировании и исполнении бюджета стала администрация Баймакского района. В течение пяти последних лет местные власти формировали и доводили до бюджетных учреждений задания, которые не подтверждались расчетами затрат. В общей сложности были выявлены нарушения на 4,4 млрд рублей. В действиях должностных лиц района обнаружено 160 фактов, имеющих криминальный характер.

Наиболее распространенной средой нарушений аудиторы назвали сферу закупок с просчетами в 2,6 млрд. Особо выделяется на фоне остальных Фонд жилищного строительства. В организации пренебрегали контрактным законодательством, что приводило к ограничению конкуренции на сумму в 1,2 млрд рублей. На руководителя «ФЖС» составлено 4 протокола на сумму 80 тысяч рублей.

В пресс-службе КСП подытожили, что в правоохранительные органы для дачи правовой оценки передано 32 отчета.

ИСТОЧНИК KP.RU