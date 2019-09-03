2019-09-03T09:43:08+03:00
Общество

Радий Хабиров представил новых руководителей в нескольких властных структурах

Очередное оперативное совещание не обошлось без объявления о кадровых перестановках
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот трансляции оперативного совещанияфото: скриншот трансляции оперативного совещания
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Сегодня, 3 сентября, на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров объявил о трех назначениях на руководящие должности в нескольких властных структурах.

Врио главы Башкирии представил нового начальника администрации главы по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. Руководитель региона пояснил, что она и раньше работала в этой сфере – сейчас ее назначили официально.

Далее Хабиров рассказал, что депутаты Стерлибашевского района утвердили Рустама Рахмангулова на должность главы администрации. О том, что Рахмангулов будет руководить муниципалитетом, стало известно еще месяц назад. На этом посту он сменил Фанура Туктарова, который попросил об отставке по собственному желанию.

Наконец, самым «свежим» назначением стал приход на должность и.о. председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева. Перед приездом в Уфу он долгое время работал в Москве и Подмосковье. Предшественником Гусева на посту руководителя госкомитета была Гузэль Асылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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