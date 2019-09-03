В Башкирии увеличилось количество погибших в пожарах

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-03T09:18:17+03:00

В Башкирии выросло количество погибших в пожарах Фото: другой источник.

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Радий Хабиров рассказал, что его смущает статистика гибели жителей Башкирии в пожарах.

На оперативном совещании в правительстве республики озвучивали статистику смертности жителей Башкирии в результате несчастных случаев. Граждане стали меньше гибнуть в ДТП, однако выросла статистика по смертям в пожарах.

- Меня смущают пожары. Видимо, мы что-то не доделываем. Утопления и пожары – одни из самых основных причин гибели. Но если утопления это безответственность самих людей, то пожары меня смущают, - отметил Хабиров.

Также врио главы республики вспомнил о пожаре в Туймазинском районе в конце 2018 года, где погибли трое детей. Хабиров сравнил эту историю с «книгой ужасов».

ИСТОЧНИК KP.RU