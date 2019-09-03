В Башкирии увеличилось количество погибших в пожарах
Радий Хабиров рассказал, что его смущает статистика гибели жителей Башкирии в пожарах.
На оперативном совещании в правительстве республики озвучивали статистику смертности жителей Башкирии в результате несчастных случаев. Граждане стали меньше гибнуть в ДТП, однако выросла статистика по смертям в пожарах.
- Меня смущают пожары. Видимо, мы что-то не доделываем. Утопления и пожары – одни из самых основных причин гибели. Но если утопления это безответственность самих людей, то пожары меня смущают, - отметил Хабиров.
Также врио главы республики вспомнил о пожаре в Туймазинском районе в конце 2018 года, где погибли трое детей. Хабиров сравнил эту историю с «книгой ужасов».
ИСТОЧНИК KP.RU