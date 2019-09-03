2019-09-03T09:30:34+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав устроил встречную аварию на трассе в Башкирии

По словам нарушителя, он выпил после ДТП
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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На 9 километре трассы Ургазы-Комсомол в Баймакском районе Башкирии произошло встречное ДТП. Инцидент произошел вчера утром, 2 сентября. Столкнулись «Kia Venga», которой управлял 75-летний житель Оренбургской области, и вазовская «семерка» под управлением 42-летнего местного жителя. Последний и его 33-летняя пассажирка получили травмы.

В ходе разбирательства на месте происшествия выяснилось, что водитель отечественной легковушки не имел прав. Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. При этом сам он утверждал, что выпил после ДТП. Так или иначе, в отношении него было составлено целых четыре административных материала – в том числе и за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Только за это нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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