2019-09-03T08:25:24+03:00
Общество

Башкирия до конца осени получит еще 109 автобусов

Об этом рассказал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Радий Хабиров в своих соцсетях объявил об очередном пополнении автобусного парка в республике. Госперевозчик «Башавтотранс» сегодня получил в свое распоряжение еще 12 автобусов большого класса. Для демонстрации их припарковали у дома правительства. По словам руководителя региона, до 15 ноября поступит еще 109 пассажирских машин.

– До апреля следующего года в БАТ («Башавтотранс» – прим.) придут в общей сложности 589 автобусов (уже пришло 418) всех классов, и это принципиально изменит качество обслуживания пассажиров, – написал Хабиров.

Напомним, 31 августа перед «Уфой-Ареной» были презентованы 180 автобусов для пригородных маршрутов в столице, а также для других городов и районов Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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