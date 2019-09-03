В Башкирии автобус с пассажирами попал в ДТП – трое госпитализированы
Накануне в Стерлитамаке маршрутный автобус с пассажирами попал в ДТП. Момент аварии попал на видео. Инцидент случился ранним утром на перекрестке улиц Полевой и 20 лет Октября. По данным региональной ГИБДД, 50-летний местный житель за рулем «Нивы» не уступил дорогу имевшему преимущество автобусу «Луидор». В результате машины столкнулись.
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что после удара дверь внедорожника открылась и водитель буквально выпал из салона на проезжую часть.
Три человека из пассажирского автомобиля получили травмы. За медицинской помощью обратились женщины 47, 58 и 63 лет.
Сотрудники госавтоинспекции за минувшие сутки выявили более 2,1 тысяч нарушений и задержали 25 пьяных водителей.
Автобус попал в ДТП в Стерлитамаке // 3.09.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU