2019-09-03T08:26:22+03:00
Происшествия

В Башкирии автобус с пассажирами попал в ДТП – трое госпитализированы

Момент аварии попал в объектив камеры [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Накануне в Стерлитамаке маршрутный автобус с пассажирами попал в ДТП. Момент аварии попал на видео. Инцидент случился ранним утром на перекрестке улиц Полевой и 20 лет Октября. По данным региональной ГИБДД, 50-летний местный житель за рулем «Нивы» не уступил дорогу имевшему преимущество автобусу «Луидор». В результате машины столкнулись.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что после удара дверь внедорожника открылась и водитель буквально выпал из салона на проезжую часть.

Три человека из пассажирского автомобиля получили травмы. За медицинской помощью обратились женщины 47, 58 и 63 лет.

Сотрудники госавтоинспекции за минувшие сутки выявили более 2,1 тысяч нарушений и задержали 25 пьяных водителей.

Автобус попал в ДТП в Стерлитамаке // 3.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимская парочка искала укромное место, а нашла дом со шкурами
5 сентября в Уфе на Площади им. С. Орджоникидзе состоится большой концерт мастеров искусств Республики Башкортостан - Музыкальный Open Air «Уфимский нефтяной приглашает друзей»
В Уфе легковушка сбила 10-летнего ребенка
Стало известно, какие предприятия Башкирии допустили финансовые нарушения на 26 млрд
Радий Хабиров представил новых руководителей в нескольких властных структурах
В Башкирии увеличилось количество погибших в пожарах
Пьяный водитель без прав устроил встречную аварию на трассе в Башкирии
Башкирия до конца осени получит еще 109 автобусов
В Башкирии поймали педофила, напавшего на двух школьниц
Стала известна судьба 12-летнего школьника из Уфы, пропавшего после торжественной линейки
В Башкирии простились с годовалым с Тимуром Хабировым, которого убила собственная мать
Вышла из дома и пропала: в Башкирии ищут 82-летнюю Галиму Нугаеву
В Башкирии директора детского лагеря осудили за несчастный случай с ребенком
Алиментщик из Башкирии задолжал пятерым детям 700 тысяч рублей
На этой неделе в Башкирию придет тепло
«Пил обезболивающие и работал»: в Петербурге скончался вахтовик из Башкирии от смертельной болезни
В Башкирии прощаются с Тимуром Хабировым, которого задушила мать
В Уфе открылись две полилингвальные школы
В Уфе прошел народный праздник «Тантана»
Ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин поздравил учащихся подшефных школ с Днем знаний