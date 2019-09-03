2019-09-03T10:37:23+03:00
Происшествия

В Уфе легковушка сбила 10-летнего ребенка

Мальчика доставили в больницу с различными травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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Вчера вечером, 2 сентября, в Уфе под колеса легковушки попал 10-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции, 31-летний водитель за рулем «Citroen C4» совершил наезд на ребенка, когда двигался по дворовому проезду напротив одного из домов по улице Вологодской.

Школьник получил различные травмы и был госпитализирован каретой скорой помощи.

В ГИБДД напомнили, что на территории Уфы проходит профилактическая операция «Внимание – дети!», в ходе которой инспекторы уделяют особое внимание юным участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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