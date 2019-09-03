В Башкирии простились с годовалым с Тимуром Хабировым, которого убила собственная мать

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-03T07:01:42+03:00

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В селе Исмаилово Дюртюлинского района простились с годовалым Тимуром Хабировым. Проводить малыша в последний путь пришли десятки людей, некоторые приехали на церемонию из других районов. На похоронах присутствовали также представители администрации района.

- Очень много людей было, все искренне переживали, как самые близкие для Тимура люди. Малыш навсегда останется в сердце, спи спокойно, - пишут жители района в соцсетях.

На доме по улице Валиева, где случилась трагедия, отец мальчика повесил его фотографию, а рядом поставил цветы.

Напомним, что в убийстве ребенка призналась его собственная мать. На допросе женщина заявила, что пошла на преступление из-за недостатка денег, ей нечем было кормить малыша, поэтому она задушила его и закопала тело во дворе, после чего написала заявление, что тот якобы пропал. Сейчас мать под стражей, а ее старшая дочь - в приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU