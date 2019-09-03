В Башкирии простились с годовалым с Тимуром Хабировым, которого убила собственная мать
В селе Исмаилово Дюртюлинского района простились с годовалым Тимуром Хабировым. Проводить малыша в последний путь пришли десятки людей, некоторые приехали на церемонию из других районов. На похоронах присутствовали также представители администрации района.
- Очень много людей было, все искренне переживали, как самые близкие для Тимура люди. Малыш навсегда останется в сердце, спи спокойно, - пишут жители района в соцсетях.
На доме по улице Валиева, где случилась трагедия, отец мальчика повесил его фотографию, а рядом поставил цветы.
Напомним, что в убийстве ребенка призналась его собственная мать. На допросе женщина заявила, что пошла на преступление из-за недостатка денег, ей нечем было кормить малыша, поэтому она задушила его и закопала тело во дворе, после чего написала заявление, что тот якобы пропал. Сейчас мать под стражей, а ее старшая дочь - в приюте.
ИСТОЧНИК KP.RU