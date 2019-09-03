2019-09-03T07:30:19+03:00
Происшествия

В Башкирии поймали педофила, напавшего на двух школьниц

Сейчас мужчина помещен под стражу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Полиция Башкирии задержала мужчину, обвиняемого в надругательстве над школьницами в соседнем регионе.

Преступление было совершено в июле этого года в Магнитогорске. Жертвами педофила стали две ученицы начальных классов местной школы. Мужчина совершил с ними действия сексуального характера, после чего сбежал из города. Однако предполагаемого растлителя выследили и задержали в Белорецком районе республики. Оказалось, что он привлекался к ответственности и раньше. Сейчас мужчина под арестом.

- По уголовному делу назначены комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы обвиняемому и потерпевшим, - передает местная газета "Магнитогорский металл".

ИСТОЧНИК KP.RU

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