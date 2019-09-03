2019-09-03T07:16:47+03:00
Общество

Стала известна судьба 12-летнего школьника из Уфы, пропавшего после торжественной линейки

Мальчика искали до глубокой ночи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Для родителей 12-летнего Радмира из Уфы вчерашний день знаний выдался отнюдь не праздничным. Их ребенок не вернулся домой после школьной линейки, и весь день семья сбивалась с ног в поисках мальчика.

Близким не оставалось ничего другого, как прибегнуть к помощи общественности и добровольцев. Уже в ночь на 3 сентября они разместили информацию о пропавшем ребенке в социальных сетях. По словам родни, Радмира видели последний раз возле остановки "Ул. Суворова" в Черниковке.

К счастью, в четвертом часу ночи семья мальчика сообщила, что тот нашелся. Где он пропадал весь день, остается загадкой. Близкие поблагодарили всех, кто был готов выйти на улицу в поисках их сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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