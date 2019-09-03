В Башкирии директора детского лагеря осудили за несчастный случай с ребенком
Директора лагеря "Юный спецназовец" осудили за несчастный случай с ребенком, из-за которого тот стал инвалидом. 34-летний житель Салавата признан виновным в халатности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, летом 2016 года мужчина разрешил воспитанникам лагеря искупаться в реке Сиказа, хотя это противоречило его обязанностям и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
12-летний ребенок нырнул в воду и ударился головой о каменное дно. Ребенок получил компрессионный перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Травмы были очень серьезными, мальчику пришлось долгое время лечиться в Москве.
Глава лагеря свою вину в случившемся отрицал.
Суд приговорил его к трем годам условно и лишил права занимать должности в учреждениях образования на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU