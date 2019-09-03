2019-09-03T06:34:59+03:00
Общество

Вышла из дома и пропала: в Башкирии ищут 82-летнюю Галиму Нугаеву

Пенсионерка не давала о себе знать уже три дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пожилая женщина пропала в Благоварском районе Башкирии. Как сообщают волонтеры группы "Лиза Алерт" 82-летняя Галима Нугаева вышла из дома в деревне Бик-Усак в субботу, 31 августа. Обратно пенсионерка до сих пор не вернулась.

По имеющимся данным, пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Минувшей ночью добровольцы выезжали на место пропажи пенсионерки и прочесывали окрестности деревни, но пока безрезультатно.

Приметы Галимы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые.

Была одета: красный пиджак, футболка с длинным рукавом, черное трико, черные галоши, серая вязаная шапка и темный платок.

Если вы хотите помочь в поисках или знаете, где может быть пропавшая, позвоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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