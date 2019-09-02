2019-09-02T18:39:44+03:00
Общество

На этой неделе в Башкирию придет тепло

Воздух прогреется до +19 градусов
Эльвина АПАРИНА
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Погода на этой неделе порадует жителей Башкирии теплом и солнцем, настроение могут испортить лишь кратковременные дожди.

Так, солнце из-за облаков выглянет уже в среду, 4 сентября. Воздух прогреется до +16 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В четверг ожидается такая же погода.

18 градусов тепла столбик термометра покажет в пятницу, 6 сентября. В отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.

Больше всего порадуют выходные – в субботу и воскресенье температура воздуха составит +19 градусов, осадков не ожидается. Самое то выбраться на пикник или фотосессию.

Такая погода сохранится на ближайшие 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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