На этой неделе в Башкирию придет тепло
Воздух прогреется до +19 градусов
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Погода на этой неделе порадует жителей Башкирии теплом и солнцем, настроение могут испортить лишь кратковременные дожди.
Так, солнце из-за облаков выглянет уже в среду, 4 сентября. Воздух прогреется до +16 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В четверг ожидается такая же погода.
18 градусов тепла столбик термометра покажет в пятницу, 6 сентября. В отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.
Больше всего порадуют выходные – в субботу и воскресенье температура воздуха составит +19 градусов, осадков не ожидается. Самое то выбраться на пикник или фотосессию.
Такая погода сохранится на ближайшие 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU