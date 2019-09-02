2019-09-02T17:49:42+03:00
Общество

«Пил обезболивающие и работал»: в Петербурге скончался вахтовик из Башкирии от смертельной болезни

У мужчины остались больная жена и двое детей
Эльвина АПАРИНА
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19 августа в Санкт-Петербурге скончался 38-летний Владимир Е. из Белорецка. Его тело обнаружил на полу в съемной квартире хозяин жилья. Вокруг усопшего лежали пустые упаковки от таблеток, среди которых обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты.

Известно, что в северную столицу мужчина приехал недавно. Он трудился вахтовым методом, чтобы прокормить свою семью.

После проведенной экспертизы стало ясно, что Владимир был болен раковым заболеванием с метастазами в кости и печень. Организм не выдержал, и мужчина скончался.

Несколько лет он сидел на обезболивающих и работал, чтобы обеспечить супругу и двоих детей – мальчика и девочку. По неподтвержденным данным, его супруга тоже больна онкологией.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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