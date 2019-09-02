В Башкирии прощаются с Тимуром Хабировым, которого задушила мать

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-02T17:26:27+03:00

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Сегодня, 2 сентября, в селе Исмаилово Дюртюлинского района хоронят годовалого Тимура Хабирова, которого жестоко убила мать.

Попрощаться с ребенком и проводить его в последний путь приехали люди со всей республики, вышли сельчане. На улице Валиева, где проживал малыш с мамой и сестрой, их насчитывается более сотни. Отец погибшего от рук собственной матери годовалого мальчика из Башкирии установил у дома, где произошло убийство, фотографию сына.

- Жить да жить, но жизнь распорядилась иначе. Спи спокойно, Тимурик, - пишут жители района в соцсетях.

Поначалу хоронить ребенка планировали 3-го сентября, однако мулла настоял, чтобы церемонию прощания перенесли на сегодня.

Напомним, что с малышом жестого расправилась его мать Юлия Хабирова. Женщина заявила правоохранительным органам, что сделала это из-за недостатка денег - было нечем кормить ребенка. Сейчас она под стражей, ее старшая дочь определена в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU