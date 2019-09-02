В Уфе открылись две полилингвальные школы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-02T16:46:40+03:00

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Сегодня во всех городских школах прошли торжественные линейки. В некоторых учреждениях традиционные мероприятия состоялись впервые. В первую очередь это касается двух полилингвальных школ: №162 – в Демском районе и №44 – в Советском.

Первая школа «Смарт» расположена в микрорайоне «Яркий». Площадь здания составляет 22,3 тысячи квадратных метров. Учреждение рассчитано на тысячу мест. На ее строительство было выделено 790 млн рублей, а на оснащение современным оборудованием –229 млн рублей. Деньги выделялись из регионального (642 млн) и федерального (377 млн) бюджетов.

В школе располагаются мобильные компьютерные классы и лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. В таких классах активно применяется аудиовизуальное обучение для овладения устной речью другого языка. Кабинеты химии и биологии оборудованы лабораториями. Вместимость столовой – 400 мест, актового зала – 456. В школе оборудован класс с лабораторией робототехники, моделирования. Дети смогут участвовать в создании программ в телестудии, издавать газету и пробовать себя в дизайнерском деле.

Школа №44 // фото: ufacityinfo.ru

Полингвальная школа №44, рассчитанная на 1300 мест, так же оснащена обширной современной материально-технической базой, коворкинговым пространством, музыкальной и танцевальной студиями. Обучение детей здесь будет проводиться в одну смену. В оставшееся время им предложат пойти на дополнительные курсы. Благоприятные условия здесь будут созданы и для учителей: они смогут участвовать в тренингах и курсах языковой подготовки в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU