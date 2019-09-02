2019-09-02T15:36:26+03:00
Общество

Прокуратура Башкирии проверит социальные службы в связи с убийством годовалого ребенка

Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокуратура проинспектирует социальные службы в Дюртюлинском районе после убийства маленького ТимураПрокуратура проинспектирует социальные службы в Дюртюлинском районе после убийства маленького Тимура
Изменить размер текста:

Региональная прокуратура инициировала проверку деятельности служб, обеспечивающих защиту прав детей в Дюртюлинском районе Башкирии. Это связано с делом Юлии Хабировой, которая созналась в убийстве собственного годовалого ребенка.

Надзорное ведомство даст оценку действиям (или бездействию) должностных лиц по выявлению и оказанию социально-психологической или иной помощи семьям, которые находятся в социально опасном положении. В пресс-службе прокуратуры также добавили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль.

Напомним, история, которая потрясла едва ли не всю Россию, началась ранним утром 29 августа. Жительница села Исмаилово Юлия Хабирова заявила о пропаже своего годовалого ребенка. Малыша искали сотни человек: полиция, поисковики, спасатели. Сутки спустя молодая мать во всем призналась. Она сама задушила и спрятала своего ребенка в навозе. Вчера, 1 сентября, ее заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Сегодня стало известно, что пятилетнюю дочь Хабировой поместили в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пил обезболивающие и работал»: в Петербурге скончался вахтовик из Башкирии от смертельной болезни
В Башкирии прощаются с Тимуром Хабировым, которого задушила мать
В Уфе открылись две полилингвальные школы
В Уфе прошел народный праздник «Тантана»
Ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин поздравил учащихся подшефных школ с Днем знаний
Поздравляем лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок!
Сотрудник уфимской колонии до смерти избил заключенного
Уфимский нефтяной встретил новый учебный год
Сбор заявок на городской чемпионат «Карапузы, на старт!» официально стартовал
В уфимском Инорсе установят сотни камер видеонаблюдения за 134 млн рублей
Из Уфы в Китай движется первый ускоренный контейнерный поезд
Житель Башкирии пытался застрелить собственного сына
Житель Башкирии отпраздновал День знаний стрельбой из автомата
Следком возбудил уголовное дело по факту инцидента в уфимском парке, где ребенка ударило током
Рыбак из Башкирии выиграл в лотерею 4 млн рублей
В лесу под Уфой прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
Жителям Уфы холодно даже дома, но отопление включат еще не скоро
«В духе деда Мазая»: в Башкирии заводчане спасли трех зайчат от нефтяных отходов
Уфимца в собственном автомобиле едва не убили неизвестные
Топ ритуальных компаний Уфы
В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии рецидивист избил и ограбил пенсионера – мужчину задержали прохожие
Дочь убившей годовалого ребенка жительницы Башкирии сдали в приют
В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом