Прокуратура Башкирии проверит социальные службы в связи с убийством годовалого ребенка

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-02T15:36:26+03:00

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Региональная прокуратура инициировала проверку деятельности служб, обеспечивающих защиту прав детей в Дюртюлинском районе Башкирии. Это связано с делом Юлии Хабировой, которая созналась в убийстве собственного годовалого ребенка.

Надзорное ведомство даст оценку действиям (или бездействию) должностных лиц по выявлению и оказанию социально-психологической или иной помощи семьям, которые находятся в социально опасном положении. В пресс-службе прокуратуры также добавили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль.

Напомним, история, которая потрясла едва ли не всю Россию, началась ранним утром 29 августа. Жительница села Исмаилово Юлия Хабирова заявила о пропаже своего годовалого ребенка. Малыша искали сотни человек: полиция, поисковики, спасатели. Сутки спустя молодая мать во всем призналась. Она сама задушила и спрятала своего ребенка в навозе. Вчера, 1 сентября, ее заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Сегодня стало известно, что пятилетнюю дочь Хабировой поместили в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU