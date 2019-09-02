В уфимском Инорсе установят сотни камер видеонаблюдения за 134 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-02T15:20:14+03:00

Исполнители также предстоит подключить на остановка электронное табло и Wi-Fi

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Любопытный госконтракт был опубликован на портале закупок. Речь идет о расширении системы интеллектуального видеонаблюдения в Уфе. Уже этой осенью власти Башкирии хотят установить и подключить к единой сети 951 камеру в микрорайоне Инорс и на улице Ленина. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на аукционную документацию.

Стоимость контракта на установку и настройку комплексов видеонаблюдения составляет 134,54 млн рублей – деньги выделит бюджет Башкирии. Камеры предоставит заказчик. Исполнителю также предстоит подключить на остановках электронные табло, которые будут сообщать о прибытии транспорта, и панель для вызова экстренных служб, а также обеспечить доступ к интернету через Wi-Fi.

Электронный аукцион назначен на 11 сентября. Заявки принимаются до 9 числа. Срок исполнения — два месяца.

Напомним, ранее власти города и республики заявляли о намерении установить в Инорсе систему камер с функцией распознавания лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU