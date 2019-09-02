Житель Башкирии пытался застрелить собственного сына

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-02T14:33:00+03:00

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В Белебеевском районе Башкирии будут судить мужчину, который обвиняется в покушении на убийство собственного сына. Об этом сообщает следственный комитет республики.

Следствие установило, что вечером 23 июня между 69-летним обвиняемым и его 44-летним сыном вспыхнула ссора. Последний пытался достучаться до отца – тот уж слишком часто выпивал спиртное. Во время ссоры мужчина ударил пенсионера по лицу. На этом конфликт был исчерпан, однако отец затаил обиду на своего ребенка.

Все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, пожилой мужчина проснулся около пяти утра, взял пистолет, разбудил сына и выстрелил ему прямо в голову. Потерпевший успел среагировать и ударил по державшей оружие руке, тем самым изменив направление выстрела. Однако пуля все равно попала в него – причем в лобную область.

На шум тут же прибежала мать потерпевшего. Она выхватила у супруга пистолет и спрятала его. Дальше – скорая, полиция, следователи. Медикам удалось спасти пострадавшего, однако ему был нанесен тяжкий вред здоровью. Его отец не стал скрываться. Он объяснил следователям, что «хотел просто напугать сына и выстрелил случайно». Злополучный пистолет он купил еще в 90-е годы, и разрешение на него не было. Поэтому к основной статье о покушении на убийство добавилась еще одна — «незаконное хранение оружия».

Уголовное дело передано в суд для рассмотрению по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU