Алиментщик из Башкирии задолжал пятерым детям 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-02T19:37:51+03:00

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Судебные приставы объявили в розыск 38-летнего жителя Башкирии. Равиль Низамов задолжал алименты своим пятерым детям. Долг составляет уже свыше семисот тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Низамов не выплатил ни копейки четырем дочерям и сыну. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, после чего мужчина исчез. На сегодняшний день о его местонахождении ничего неизвестно.

УФССП по Башкирии обращается к гражданам с просьбой сообщить информацию о местонахождении Равиля Низамова в дежурную часть по телефону 8(347)273-56-40 или в отдел судебных приставов по Дуванскому и Кигинскому районам: 8 (34798) 3-20-64, 8-965-922-19-97.

ИСТОЧНИК KP.RU