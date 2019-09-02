2019-09-02T14:03:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии отпраздновал День знаний стрельбой из автомата

Мужчину задержали полицейские
Рустем АХУНОВ
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Мужчина успел трижды выстрелить в воздух из карабинаМужчина успел трижды выстрелить в воздух из карабина
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32-летний житель Башкирии в День знаний устроил стрельбу из автоматического карабина.

Необычный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Салавате поздней ночью 1 сентября. Нетрезвый местный житель где-то достал самозарядный карабин «Сайга» и начал стрелять из него в окно в 3 часу ночи. Перепуганная супруга мужчины позвонила в полицию и сообщила, что «муж стреляет из автомата». Примечательно, что в квартире в это время находились дети.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина не является владельцем оружия. В воздух хулиган успел выстрелить трижды. Пьяного гражданина забрали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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