2019-09-02T13:35:11+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело по факту инцидента в уфимском парке, где ребенка ударило током

Сыщики устанавливают ответственных за халатное отношение к безопасности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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Следком Башкирии возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, который произошел неделю назад, 25 августа. В уфимском парке им. Гафури трехлетнего мальчика ударило током. Ребенок схватил кабель, который валялся на газоне, и получил серьезный ожог руки. Как оказалось, электропровод находился под напряжением.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, допрашиваются очевидцы и работники, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение требования правил безопасности в парке. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, на следующий же день после инцидента была организована прокурорская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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