Рыбак из Башкирии выиграл в лотерею 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-02T13:01:26+03:00

Вячеслав даже не следил за розыгрышем - о своей победе узнал через смс-ку

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Житель Башкирии Вячеслав Миронов выиграл в лотерею 4,315 млн рублей. Мужчина принял участие в «Гослото «5 из 36» и стал победителем. О счастливчике сообщила пресс-служба «Столото».

Новоиспеченный миллионер работает на тепловой электростанции, в свободное время любит порыбачить – в частности, ему особенно везет на карасей, карпов и щук.

По словам Вячеслава, он периодически приобретал билеты. Пару раз даже удавалось выиграть, но незначительные суммы, а здесь – привалило. Он даже не следил за эфиром розыгрыша и узнал о своей победе через СМС-уведомление. На что потратить деньги, Вячеслав уже определился: он хочет купить дочери и внучкам собственное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU