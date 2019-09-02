Рыбак из Башкирии выиграл в лотерею 4 млн рублей
Житель Башкирии Вячеслав Миронов выиграл в лотерею 4,315 млн рублей. Мужчина принял участие в «Гослото «5 из 36» и стал победителем. О счастливчике сообщила пресс-служба «Столото».
Новоиспеченный миллионер работает на тепловой электростанции, в свободное время любит порыбачить – в частности, ему особенно везет на карасей, карпов и щук.
По словам Вячеслава, он периодически приобретал билеты. Пару раз даже удавалось выиграть, но незначительные суммы, а здесь – привалило. Он даже не следил за эфиром розыгрыша и узнал о своей победе через СМС-уведомление. На что потратить деньги, Вячеслав уже определился: он хочет купить дочери и внучкам собственное жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU