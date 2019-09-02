В лесу под Уфой прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-02T12:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Уфимском районе местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Они сделали страшную находку в первый день осени, когда прогуливались по лесному массиву в пятистах метрах от села Русский Юрмаш. Испуганные прохожие тут же вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место происшествия криминалисты не обнаружили на разлагающемся теле никаких видимых повреждений. Предполагаемый возраст погибшего – около 40 лет. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Труп пробыл в лесу три месяца. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент полицейские сопоставляют имеющуюся информацию с базой данных пропавших людей.

Напомним, похожий случай был зафиксирован 19 августа в Стерлитамакском районе. Тогда в лесу было найдено тело, завернутое в палас.

ИСТОЧНИК KP.RU