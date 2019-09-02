В лесу под Уфой прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
Накануне в Уфимском районе местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Они сделали страшную находку в первый день осени, когда прогуливались по лесному массиву в пятистах метрах от села Русский Юрмаш. Испуганные прохожие тут же вызвали сотрудников полиции.
Прибывшие на место происшествия криминалисты не обнаружили на разлагающемся теле никаких видимых повреждений. Предполагаемый возраст погибшего – около 40 лет. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством. Труп пробыл в лесу три месяца. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент полицейские сопоставляют имеющуюся информацию с базой данных пропавших людей.
Напомним, похожий случай был зафиксирован 19 августа в Стерлитамакском районе. Тогда в лесу было найдено тело, завернутое в палас.
ИСТОЧНИК KP.RU