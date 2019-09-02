Жителям Уфы холодно даже дома, но отопление включат еще не скоро

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-02T12:16:07+03:00

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Осень встретила уфимцев особенно сурово. МЧС Башкирии в последние дни августа предупреждало о заморозках. Укрыться от холода затруднительно даже дома, если, конечно, не обзавестись кондиционером или обогревателем. Тем не менее отопление в ближайшие дни вряд ли включат – для этого должно быть выполнено одно условие.

Батареи начнут греть только тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет ниже плюс восьми градусов. Однако эти условия, согласно прогнозам синоптиков, наступит еще не скоро. Специалисты обещают через неделю «бабье лето» – и, разумеется, ни о каких продолжительных холодах не может быть и речи. Температура воздуха в период потепления днем составит +26 градусов, а ночью – +15.

Законодательство предполагает, что жильцы могут оставить заявку на включение отопления без учета температурного режима: для этого собственники дома должны принять соответствующее решение на совете и направить протокол собрания в управляющую компанию.

Традиционно отопительный сезон наступает в конце сентября. Так, в прошлом году он наступил 28 сентября, а годом ранее – 26.

ИСТОЧНИК KP.RU