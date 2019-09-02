СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-02T09:53:31+03:00

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На грядущих выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первые осенние ярмарки состоятся 7 и 8 сентября с 9:00 до 16:00 на площади перед Дворцом Молодежи. Праздник приурочен к сбору урожая. Фермеры со всех районов республики порадуют уфимцев экологически чистыми и натуральными овощами, фруктами, ягодами и медом.

Заявки на участие в ярмарке все еще принимаются. Предложить свою кандидатуру можно по телефону отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Советского района Уфы: 8(347) 273-33-20.

ИСТОЧНИК KP.RU