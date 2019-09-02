В Башкирии рецидивист избил и ограбил пенсионера – мужчину задержали прохожие

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-02T09:11:12+03:00

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В МВД Башкирии сообщили об инциденте в Стерлитамаке, который произошел в субботу вечером, 31 августа. В дежурную часть поступило сообщение от местных жителей. Они сообщили, что на их соседа напал неизвестный. Ближайший патруль сразу же отправился на место происшествия.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, мужчина набросился на 75-летнего пенсионера на улице Цементников. Злодей ударил дедушку руками, а потом попытался забрать у него кошелек и мобильный телефон. На шум выбежали соседи потерпевшего и скрутили нападавшего до приезда полиции.

Стражи порядка доставили злоумышленника в Управление МВД. Там он дал признательные показания. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее 29-летний мужчина уже представал перед судом за аналогичное преследование. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU